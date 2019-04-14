Beleş İngilizce

13. Ders

Merhaba arkadaşlar!

Bu hafta çok hastayım. Soğuk almışım birazcık. Doktora neyi soğuk almışım diyorum, cevap vermiyor. Geçenlerde aldığım sütü mü demek istiyor acaba. Buz gibi içtik biz onu valla. Üzerinde "içmeden önce kaynatınız" yazıyordu. Biz de ailecek kaynattık gırgır şamata, ama süte etki etmedi tabi. Boğazlarım falan şişti hep. Şimdi meraklı gözlerle bakıyorsunuz "yahu hocam sen hasta olsan direkt rapor alırdın" der gibi. İnanın benim de niyetim öyleydi, ama ne yapalım etme bulma dünyası işte. Bu doktor da mesleğini aynı benim öğretmenlik yaptığım gibi yapıyordu. İşin Türkçesi biraz dandikti yani. Ama yine de ben adımla soyadımla bu meslek için biçilmiş kaftan olarak kendimi soyadının mesleğiyle hiçbir alâkası olmayan o doktorla kıyaslamayacağım. Allah'ım! "Akpart" diye soyadı mı olurmuş? O ne öyle siyasî parti adı gibi. İlk gördüğüm anda anladım o adamın Liberal Demokrat Partiye oy verdiğini. Her şey apaçık ortada. Neyse işte kaptık şifayı, ama sağolsun ailem bana çok iyi bakıyor. O yüzden bu hafta size aile fertlerinin İngilizce söylemlerini öğretmeye karar verdim. Ve hemen vazgeçtim. Az evvel Kıraç'ın yaptığı açıklamanın bu kararımda büyük etkisi var. "İngilizce eğitimi sistemimizden kaldırılsın" demiş. Helâl olsun be sana! Biz söylesek hemen bir sürü bakanlıktan şikâyet alıyoruz. Herkes sussun, Kıraç konuşsun! Zaten ne demek öyle anneye babaya İngilizce hitap etmek. Tam terbiyesizlik yaa. Oldu olacak ismiyle hitap edelim. Gelmez bize böyle şeyler. Kıraç'ı gerçekten tebrik ediyorum. Ayrıca isminin hakkını vererek Kır'aç'ı şahlandırmak üzere Demokratlara oy atmıştır şeklinde bir temennide bulunuyorum. Bravo yıllarca kulağımıza girdin, şimdi de gözümüze! Hep böyle devam, otur beş!

Mistır Arnıld Ücretsizöğretir