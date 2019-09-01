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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Beleş İngilizce

01 Eylül 2019, Pazar
Merhaba arkadaşlar!

Bu hafta dersi kısa tutacağım. Neden diye sorarsanız ben de neden diye sorarım. Çünkü aşırı dikkat dağınıklığım var. Annem hep şu dikkatini topla misafirler gelecek, derdi. Ben de hiç odaklanamazdım ve teyzemgiller gelecekken jetgiller gelecekmiş gibi davranırdım. Gördünüz işte yine dikkatim dağıldı. Bu sürekli yaşanan dağınıklıklar yüzünden artık iyice "Madem dağılacak toplamanın ne âlemi var" demeye başladım. Dikkatle ilgili bir hatıramı anlatmak istiyorum, ama anlatırken dikkatli olamayacağım ve muhtemelen birçok kurum ve kuruluşun itibarını zedeleyip hakkımda sayısız dâvâ açılmasına sebep olacağım, ama önemli değil biz bu yola kefalimizi yiyip de çıktık.

Vazgeçtim anlatmaktan yaa hatta birazını unuttum bile. Toparlayamıyorum bir türlü kafamı. Dikkatli olacağım yerde rikkatli oluyorum. Kurt kapanına şefkat gösterdiğim bile olmuştu. Bu yüzden bu haftaki dersi de kısa tutmak istiyorum. Zaten konular yine dandikler ülkesinden gelme belli ki. Tabiat ve hayvanlar hakkında konuş diyor neyim ben Çevre ve Mehircilik Bakanlığı mı? Bir de bir şeyleri beğenip beğenmediğini belirtmeyi öğretecekmişim... İnanın acayip zor tutuyorum kendimi ya...

Yahu bu facebook, instagram niye var? Oradaki beğenme butonu ve çılgınlar gibi istediğimizi yazabileceğimizi yorumlar kısmı niye var? Bu kadar cahilce hazırlanmış bir müfredat görmedim ben. Milâttan öncesi için hazırlanmış. Ayrıca sosyal medyanın bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda da ben bunu öğretmiyordum. Bir şeyi beğenmediğin zaman surat asarsın. Beğenince gülümsersin, olur biter. Ay sinirlerim gerildi ya... Bu hafta burada bitiriyorum. Bir sonraki ders yeni bir eğitim yılında olacağı için iyi hazırlanmanızı istiyorum. Görüşmek üzere...

Mistır Arnıld Ücretsizöğretir

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