Bilmemek değil, internete bakmamak ayıp!

Önceleri “bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp” derlerdi. Bilgiye ulaşmak imkânları kısıtlı kişiler için zordu.

Bilgiye ulaşmak için dağları, tepeleri aşan, bir harf öğreten insana kırk yıl kölelik yapabilecek insanlar, şimdilerde bilgi obezi olmuş durumda. Bilgiyi alıyor, ama kullanamıyor, adeta bünyesinde fazlalık teşkil ediyor. Artık ihtiyaç duyduğumuzdan veya merak ettiğimizden daha fazla bilgiyi bize daha kolay gelen internet imkânlarından öğrenmeyi tercih ediyoruz. Hatta abartıyoruz.

Her şeyi internete soruyoruz. Artık bilgiyi sorgulama davranışı, en ünlü arama motorunun adıyla özdeşleşmiş durumda. Yemek tarifini, kıyafet modasını, ne giyeceğimizi, neyi ve nerede yiyeceğimizi, sağlık sorunlarımızı, ödevlerimizi, adını hatırlamadığımız kitabı, şiirden bir dizeyi, nereleri gezeceğimizi, bilgisayarda ve telefonda çözümsüz kalan bir sorunumuzu, aile ve çevremize karşı uygulayacağımız davranışları bile soruyoruz ona. Daha da neler sorduğumuzu az sonra internete girip bakmam lâzım aslında!

Bazıları arama motoruna soracağı soruyu bile yazamıyor. Sosyal medya veya anlık mesajlaşma programından bu konularda “uzman” arkadaşlarına soruyor; “ben bulamadım, sen bir baksana” veya “ne diye sorgulatayım” diye. Malûm, soru sormak da bir altyapı istiyor sonuçta. Bu tip insanları düşünen arama motoru; “bunu mu demek istediniz?” diye özellik koymuş, sağolsun.

Öğretmenler internetten ödev verip, yapacağı sınav sorularını internetten hazırlayınca öğrenci de öğretmeni yerine interneti takip ediyor tabiî olarak. Ve toplum bu şekilde eğitiliyor.

Çocuğu koşarken düşen kadın, çocuğunu kucağına alıp diğer eline de telefonu “araştırma” yapıyor; “yaralı dize ne sürülür?” Çocuk diyor; “Anne şu telefonu bırakır mısın artık? Öpersen geçer!”

“Alo, kız anne! Mercimek çorbası nasıl yapılıyordu?” –Kızım kaç yıldır yapıyorsun, öğrenemedim mi daha? “Yok kız anne. Her defasında internetten bakıyordum. Şimdi cigabaytım bitmiş, bakamadım!” Bu arada ev hanımlarımıza bile cigabaytın (Gigabyte) ne olduğunu öğreten mahalle eğitimcilerimizi buradan kutlamak istiyorum.

Bir yazının ifadeleri, anlaşılması gerekeni yazar kendi ustalığı ile yansıtır, anlaşılması gerekeni okuyucuya bırakırdı. Şimdi ise ana meseleye # işareti koymadan olmuyor. #burasıçokönemli !

Pazarola, Ramazan ola … Hayırlı Ramazanlar dilerim.

Ahmet SAFA