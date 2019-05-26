Değerli kardeşlerim,

YSK, İstanbul belediye seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Muhalefete de gün doğdu. Neymiş, oy çalındığı, hırsızlık yapıldığı hiçbir yerinde yazmıyormuş! Yahu, soruyorum; gerekçe metnini gördünüz mü siz? Tam 258 sayfa! Dile kolay, okuması bile günler alır ki adamların kaç günde yazdığını siz hesaplayın. Ortada bir emek var. İnce işçilik var, çok kral bir savunma var. “Olsa da YeSeK a!” şeklinde bir yaklaşımla YSK’nın hakkını yemek isteyenlere yedirmeyiz, böyle biline…

Biz “çünkü çaldılar” derken, sizlerin anlaması için öyle söyledik, yoksa hukukî bir çalma değil. Zaten çalmanın hukukîsi olur mu? Seçim zamanı verilen vaatler yapılmak için değil oy kazanmak içindir, bunu unutmayın. Çaldılar derken, lâfın gelişi söylüyoruz.

Aslında “Grekçe’li” karar bekleyenler vardı, anladınız siz onu… Hesap başka... Tabiî bunların hayali suya düştü. Bakın, adamın adında olan İmam kelimesi sizi şaşırtmasın. İmam tersten okununca ne olur? Mami… İngilizce “mommy” ile okunuşu aynı dikkat edersen. Tersten okumak şart değil, istemeyen tersten okumasın, tamam... Üst üste bir kaç kere imam derseniz yine aynısı oluyor: imam-i-mami.. gördünüz mü, mami oluyor işte! Mami kimin lâkabıdır? Kimler, kimlerle beraber…

