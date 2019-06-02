Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz, her seçim öncesi, ülkemizin bir yerinde petrol, doğalgaz gibi yeraltı zenginlik kaynağı keşfediliyor, hamdolsun. Bu topraklar münbit ve bereketlidir. Bu seçimde de arkadaşlarımız, Edirne taraflarında milyarlarca metreküplük yüksek gravitede doğalgaz buldular. Gerçi gravite petrolde oluyor, ama olsun, bizim bulduğumuz doğalgaz, petrole yakın yoğunlukta. Tabiî, seçim İstanbul seçimi olduğundan Edirne gibi yakın bir yer de olsa ben kabul etmem dedim. Gidip, İstanbul’da bir şeyler bulmalarını istedim.

Şimdi sıkı durun, İstanbullu hemşehrilerim! İstanbul Kayışdağı’nda, yerin 500 metre altında S-500 sistemleri bulundu! Hem de yanında yerli ve millî arabalarımız da var! Kurban olduğum Rabbim verdikçe veriyor. Üstelik, yerin altındaki yerli arabalarımız bütün aksamı ile eksiksiz çıkıyor, yani üretim için herhangi ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Aslında burada araba ve füzelerimizin olduğu çoktan biliniyordu, ama ne yapıyordu dış güçler, bize çıkarttırmıyorlardı. Çok derinlerde diyorlardı. Kazıp çıkarmak sizin için masraflı olur diyorlardı. Artık onlara baş sallayıp boynunu büken Türkiye yok!

23 Haziran seçiminden hemen sonra, yerli ve millî hava savunma sistemimizi yerin altından çıkaracağız, yeter ki siz yetkiyi bana verin...