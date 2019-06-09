Değerli kardeşlerim,

Hepinizin geçmiş bayramı mübarek olsun. Biliyorsunuz, bir bakanımızın da iştirak ettiği bayram namazı Kato Dağı zirvelerinde canlı yayında kılındı. Tabiî ki kılınırken ufak bir namaz kazası oldu. Hayır, namazı kazaya bıraktılar demedim, ben de biliyorum bayram namazının kazası olmadığını. Namaz kılmayı sizden öğrenecek değiliz!

Seçime yakın zamanlarda en derunî hislerle namaz kılmak önemlidir. Bir tane de teravih kıldık böyle, orada bir sıkıntı olmadı. Bayram namazında yükseklikten midir, heyecandan mı bilmiyoruz, senkron hatası oldu. Her meslekte iş kazaları olur, imam efendinin meslekî deformasyonu diyelim. İlk rekâtta bir defa secdeye gidildi, sonra biri rükûa giderken diğeri secdeye vardı, hatta kıyamda bekleyen insanlar da oldu.

Tabiî ki, her ihtimali değerlendirmek zorundayız. Sabotaj var mı, bilmiyoruz. Bayram, namaz, asker gibi millî manevî bütün değerlerimizin bir arada olduğu bir organizasyonda böylesi bir aksaklığın olması manidardır. Tekbirlerin ve rekatların yeniden sayılması için başvurduk. Ülkemizde seçimler bitmez, bir sonraki seçimde inşaallah telâfi edeceğiz...