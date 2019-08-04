Değerli kardeşlerim,

Duydum ki, Çinliler yeni bir teknoloji geliştirmiş. Yüz tanıma sistemi ile ödeme yapmak mümkünmüş. Markette adam yüzünü özel bir kameranın karşısına getiriyor. Yüzünü tanıyan sistem müşterinin hesabından aktarım yaparak ödeme alıyor. Öyle teknoloji lafını, Çin’i duyunca hemen içiniz gitmesin. Şimdi, benim aklıma takıldı; adam yüzsüzse sistem ne yapıyor? Misal, biri benim resmimi yüzünün üstünde tutarak alış veriş yapmak istediğinde para benim hesaptan mı çekilecek? Eyyy Çin, yüzde ısrar etme doksan da olur, sistem dediğinde noksan da olur... Biraz daha çalışın da geliştirin kendinizi.

Teknolojiyi yabancıların geliştirdiği ve bizim seyrettiğimiz günler geçti artık. Şimdi dünya neyi konuşuyor biliyor musunuz? Bizim geliştirdiğimiz elektrikli traktörü... O sadece bir traktör değil, bizim dünya çapındaki aktörümüz: “TR-AKtör”!45 dakika “şarz”la 7 saat çalışabilecek. Buna “şarz-talep” dengesi denir. Ne kadar ekonomik bir alet olduğu buradan anlaşılabilir.

Artık her evin önünde iki tane bulunan arabaların yanına bir de traktörümüz eklenecek. “TR-Aktör”ümüz hepimize hayırlı uğurlu olsun...