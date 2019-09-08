Değerli kardeşlerim,

Yine, ekonomik durumumuz hakkında önemli bilgiler veren bir kaç verinin açıklandığı bir haftayı geride bıraktık. Enflasyon ve büyüme rakamları geldi. Hamdolsun, enflasyonumuzun düşme hızındaki artış bizi sevindirdi. Büyüme rakamlarımız da yine umut verdi. Büyümedeki daralmanın azalışındaki artıştan kaynaklı bir umuttur bu.

Bu gelişmeleri görmeyenler, tutturmuşlar “cari açık” diye. Yahu, soruyorum, kazanmayan harcayabilir mi? Evet, artık 7/24 açık olan bir bütçemiz var. Eskiden neydi, mesai bitti kapatıyoruz, yok resmî tatil dolayısıyla kapalıyız falan... Allah’a şükür ki, bunların hepsi bitti.

Yenikapı’da sergiledikleri arabaları gördünüz değil mi? Sanırsın bunların hepsini birileri zimmetine geçirmiş. Yahu hepsi “rentekar” ile alınmış ve milletin arabaları. Neredeyse hepsi Clio. Clio ne demek, “alnı secdeye gidiyo” demek. Bizimle aynı menzile farklı navigasyonlarla gitmeye çalışan araçlar demek. Yenikapı’ya dizdiğiniz bu araçlar “Enderun usulü” teravih Clio, böyle biline...