Metrobüste siyaset mi olur?

Herkese merhabalar çok kıymetli Pazarola okurları.

Bir bayramı daha arkamızda bıraktık. İnşallah herkesinki güzel geçmiştir. Benimki elhamdülillah çok güzeldi. İstanbul boş, metrobüs beleş diye yola çıktık, ama İstanbul yine bizi şaşırtmadı. Şehirde kalan tüm insanlar bir metrobüse doluştuk yine. Galiba biz normal bir şekilde seyahat edemeyeceğiz bu toplu taşımalarla. Öylesini bilemiyoruz çünkü, illa bir izdiham bir kavga olmalı. Başta biraz sinirlensem de ilerleyen dakikalarda güzel insanlarla güzel muhabbetler kurunca neşem yerine geldi. Tek kişilik bir koltuğun yarısında oturuyor olmama rağmen üstelik.

“Bu güzel insanlar şimdiye kadar neredeymiş, neden hiç karşılaşmamışız?” diyecek oldum, bebekleriyle bu izdihama giren bir aileyle konuşan amca cevap verdi. “Allah yardım etti de çocuğumuz bu yaşa geldi, ondan önce hiç çıkmıyorduk dışarı. Eşe dosta da haber verdim, kusura bakmayın gelemeyeceğim bayramlaşmaya çocuğumuz küçük dedim, şimdi şimdi çıkabiliyoruz dışarı. Siz de çıkmayın, yazık bu bebeğinize bakın nasıl havasız kaldı. Söyleyin akrabalarınıza anlayış göstersinler” dedi. Tabi şimdiye kadar bu açıdan düşünmemiştim hiç. “Çocuğunuz varsa çıkmayın dışarı canım, aaaa” diyen insanlar görmüştüm ama ciddiye almamıştım. Şimdi gerçekten çocuğu olan birisinin böyle şeyler söylemesi gerçekten üzdü. Bence İstanbul gibi bir şehrin halkı bunu hak etmiyor çünkü. Daha iyisini daha güzelini hak ediyoruz. Ve önceden bu konu beni üzse de değişebileceğini düşünmüyordum. Ama o sıkış tepiş metrobüste hiç tanımadığımız insanlarla bayramlaşıp muhabbet ederken, “Bir şeyler değişecekse bunu biz yapacağız” dedim.

BAKARAK SİYASÎ FİKRİ ANLAMAK

Tam karşımızda oturan bir aile vardı. Muhabbetimiz geciken metrobüse söylenirken başladı. Sonra kapılar açılıp bir adım bile atamadan kendimizi dörtlü koltuklarda buluverdik. Bindikten sonra biraz da bebekle yolculuk etmekten bahsettik derken konu tabi ki kaçınılmaz olarak siyasete geldi. Beni ne bu ailenin kime oy vereceği ne de siyasî düşünceleri inanın ki zerre kadar alakadar etmiyor. Tek ilgilendiğim şey güzel kalpleriydi. Günümüz siyasetçilerinin ötekileştirici söylemlerinden ne kadar rahatsız olduklarından ve bu siyasetçilerden etkilenen insanların davranışlarından konuştuk. Sonra bana ve teyzeme “Merak etmeyin, size bir bakışta anlıyoruz nasıl bir insan olduğunuzu, kime oy vermediğinizi” dediler. Bu bakarak siyasi fikir anlama olayı gerçekmiş demek ki sdkjfhsdfhsd. Şaka bir yana, gözler gerçekten kalbin aynasıdır. Bu yüzden güzel bakmaya çalışan insanları güzel gören insanlar bir bakışta tanırlar. İnşallah güzel şeyler görmeye olan gayretimiz güzel şeylerin yaratılması için bir dua hükmüne geçer.