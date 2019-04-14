Taktakvim: “Vatandaşa vergi müjdesi: Ekonomik plan çerçevesinde önümüzdeki bir yılda devletin vergi gelirleri artacak!”

Sabbah: “Benzim zamları vatandaştan tam not aldı: ‘Çevre daha az kirleneceği gibi, trafik de rahatlayacak…’ ” Karaşam: “Bu da mı gol değil: İstanbul Bağcılar’da 51 sandığa yapılan baskında sandığa atılmış oylar bulundu!” Yeni Şaplak: “Sudan’daki darbede hedef Erdoğan!”

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