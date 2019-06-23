Taktakvim: “Çipras takmadığı için Erdoğan’ın ‘where is kravat?’ diye sorduğu kravat İmamoğlu’nda çıktı!” Karaşam: “Canlı yayın sorularının usûlsüzce hazırlandığı ortaya çıktı: Çok basit, soruları çaldılar! ” Sabbah: “Bakan açıkladı: 4321 personel alınacak! (Her gün aynı müjdeyi farklı rakamlarla veriyoruz, fark ettiniz mi?) ”



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