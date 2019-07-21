Akşit: “Ayasofya’ya giriş artık daha değerli…” Karaşam: “İşsizlik rakamlarındaki artış miktarı yine bir önceki aya göre azaldı” Sabbah: “S-400’lerimiz daha tamamlanmadan dosta güven, düşmana korku salmaya başladı”

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