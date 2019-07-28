Astar: “Muhtar bile olamaz demişlerdi, İngiltere’ye başbakan oldu.” Taktakvim: “Emekliler bugün de yaşadı: Hiçbir şey olmasa bile, maaşlarına zam olduğu bizce kesin…” Güreş: “Tek hamle ile kriz nakavt oldu: Faiz indi, borsa yükseldi, döviz düştü… ”

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