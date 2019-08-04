BiHaber: “Enflasyon ve faiz oranlarının altında kalan doğalgaz zammı, vatandaşı sevindirdi” Sabbah: “Merkez Bankamız herkese örnek oldu, FED bile bize bakarak faiz indirdi” Karaşam: “Yeğenler, çocuklar, damatlar… Makamları aile çiftliğine çevirenler hesabını verecek! (Ne diyoruz biz, kendimize gelelim!)”

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