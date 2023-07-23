Barla okuma programını iple çekiyoruz

Kurban Bayramı’nın akabinde, 3-8 Temmuz tarihleri arasında talebelik yıllarımızda olduğu gibi, Şahs-ı Mânevimiz’in çok kıymetli abi ve ablalarıyla ailecek Risale-i Nurlar’ın zuhur ettiği, ilim ve irfan sahası olan Barla’da bulunduk, Elhamdülillah hâzâ min fadli Rabbi.

Tüm menfi durumlardan uzakta, tefekkür ufkumuzu olabildiğince enginlere taşıyan, imân hizmetinin tohumlarının atıldığı, cehâletten tecerrüd edip, ilme ve amele muvaffak olunan kutlu belde, Barla.

Üstadımızın,”ben, cemiyetin iç hayatını, mânevi varlığını, vicdan ve imânını terennüm ediyorum. Yalnız Kur’an’ın tesis ettiği tevhid ve imân esası üzerinde işliyorum ki; İslâm Cemiyeti’nin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün, Cemiyet yoktur” (Eşref Edip’in makalesi, Tarihçe-i Hayat) dediği ve hizmetini tüm zorluklara rağmen var gücüyle devâm ettiği Isparta’nın güzide ilçesi, Barla.

Dünyanın buhran geçirdiği bu zamanda Barla okuma programımızda mânevi bir nefes aldık, Elhamdülillah hâzâ min fadli Rabbi. Bu Barla’ya dördüncü gelişimiz olmasına rağmen, Şahs-ı Mânevi olarak katılmamızdan kaynaklansa gerek, bu sefer kabristan ziyaretimizde Yâsin-i Şerif okurken göz yaşlarım âdeta durduramadığım küçük bir çağlayan gibiydi. Özellikle Bayram Yüksel abi ve Ali Uçar abinin kabirleri ortasında isimsiz bırakılan mezarın başından ayrılmayı hiç istemedim. Sanki Üstadımız oradaydı ve ben ona lâyık talebe olamayışımın nedâmeti içerisinde, Yâsin-i Şerifi şefaatçi ederek göz yaşlarımla durumumu arz eder gibiydim.

Akabinde Atabey ilçesindeki medrese ve bahçesindeki görüntü ve kokusuyla muhteşem yaratılmış, tefekkür pencerelerinin açılmasına vesile olan rengârenk güller, hafızalarda hoş manzaralar tevdi ettiler.

Tesisimizde cemaatle kıldığımız namazlarımız, birlikte yaptığımız tesbihatımız ve derslerimiz, hususen sabah kahvaltı sonrası Münazarat dersimiz çok istifade ve istifazalıydı, âdetâ ruhumuz bayrama devâm ediyordu.

Elhâsıl, ömrümüz olursa seneye ailecek yapılacak olan Barla okuma programımızı, ailecek iple çekiyoruz. Emeği geçen tüm abi, abla ve kardeşlerimizden Allah ebeden ve daimen razı olsun, hizmetlerini en güzel surette kabul eylesin, bizleri Şahs-ı Mânevimiz’den ayırmasın. Amin.

