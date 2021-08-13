1 milyon Afgan nereden geçti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği Van’daki Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan Erdoğan’a seslendi.

Kılıçdaroğlu, “merak ettiğim nokta şu; Sayın Erdoğan, sınırlarımız için ‘yol geçen hanı değildir’ demişti. Güzel. Hiçbir ülke kendi sınırlarının yol geçen hanı olmasını istemez. Peki merak ediyorum: 1 milyona yakın Afgan göçmen, hangi sınır kapısından geçerek Türkiye’ye geldi? Kameralar birbirini görüyorsa, bütün sınır boyunca, 1 milyona yakın Afgan nasıl geldi, nasıl geçti? Hangi araçlarla geldi?” ifadelerini kullandı.

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