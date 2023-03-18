11 soru sordu, tek cevap aldı!

İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’deki basın kartlı gazeteci sayısının 17 bin 618 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sertel’in basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı ve İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nda kaç kişinin basın kartı olduğuna ilişkin sorularını ise cevapsız bıraktı. Sertel, “Yıllarını gazeteciliğe vermiş çok sayıda ismin basın kartı başvurusu gerekçesiz bekletiliyor” dedi. Başta Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıkların işlerine gelen soruya cevap vermeyi, diğer “can sıkıcı” soruları ise görmezden gelmeyi alışkanlık edindiklerini ifade eden Sertel, Milletvekillerinin Anayasa’dan aldığı soru önergesi hakkının iktidar tarafından bilinçli bir şekilde engellendiğini söyledi. Ankara - Fatih Karagöz

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