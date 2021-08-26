12 milyon kişi bugüne de işsiz uyandı

İYİ Parti Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Türkiye’nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu belirterek, “12 milyon kişi güne işsiz uyandı” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Samsun Milletvekili Erhan Usta ile İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale ile Sakarya’da incelemelerde bulundu. Heyet, Sakarya’daki temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İsmail Tatlıoğlu, şunları söyledi: “Türkiye çok uzun süredir sorunlarını konuşamayan bir ülke. Genel başkanımızın gezilerinin sebebi de bu durum. 12 milyon kişi güne işsiz uyandı. Bugün yaklaşık 13 milyon emekli, satın alma güçlerinin çok düştüğü bu dönemde onurlu yaşama mücadelesi veriyor. Türkiye’de sorunun ne olduğu sorulduğunda yüzde 74 oranında ekonomi cevabı alınıyor. İkinci sırada ise yüzde 9 ile adalet var. Ekonomiye bağlı sorunlar da ekonomiye eklendiği zaman yüzde 80’in üzerinde cevap, ekonomiye bağlı oluyor. Baktığımızda çok ağır sorunlarla karşı karşıyayız.”

‘Yapısal tıkanma çözülmeli’

Dış politika, iç siyaset, ekonomi ve sağlık sistem başta olmak üzere birçok konuda yapısal tıkanma yaşandığını belirten Erhan Usta ise “Bu yapısal tıkanmanın çözülmesi lâzım. Elbette ekonomik sorunlar bir günde çözülecek gibi değil. Ancak güven ikliminin tesisiyle bu konularda belirgin bir şekilde iyileşme göreceğiz” diye konuştu. Ümit Özlale de “Sakarya gibi potansiyeli yüksek, sanayinin merkezi olan yerlerde, buradaki öğrencilerin üniversite sınavında başarılı olmasını istersiniz. Ortalamanın altında başarı göstermişler. Biz büyümeyi kalkınmadan farklı düşünmüyoruz. Kalkınmanın ana eklemlerinden bir tanesi eğitim. Eğitim tarafında Sakarya’nın iyi sınav verdiğini söyleyemeyiz. Sağlık göstergelerinde de söyleyemeyiz. Tarım ve kırsal kalkınmada da söyleyemeyiz. Maalesef Sakarya, tarımsal alanı en fazla yok olan şehirlerimizin başında geliyor” ifadelerini kullandı.

Sakarya - Anka