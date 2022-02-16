12 Şubat, heyecan getirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 partinin 12 Şubat’ta yaptığı toplantının büyük bir heyecana yol açtığını söyleyedi.

Recep Gören - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde, 12 Şubat’ta Ankara’da yaptıkları toplantının ülkenin gündemine oturduğunu ve büyük bir heyecan meydana getirdiğini belirterek, “Bu heyecanın sebebi, son derece açık ve nettir. Milletimiz artık, ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini, birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor. “Ben yaptım oldu.” anlayışından bıkan milletimiz, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile unutulan, istişare kültürünün önemini görüyor” dedi.

Önemli bir başlangıç

Akşener, “Gerek kurumsal anlamda gerekse de fikren, farklılaştıkları noktalar olsa da, 6 siyasî parti liderinin, memleket meseleleri için, bir araya gelmesi önemlidir. Bu toplantı nedeniyle, Cumhur ittifakının bileşenlerini, bir garip rahatsızlık almış gibi gözükse de biz İYİ parti olarak, bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü ortak aklın ışığında, sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi, hem çağın, hem de aklın gereği olarak görüyoruz. Ayrıca bu vesileyle, bu girişimimize büyük destek veren, bizlere güç verip, şevkimizi artıran aziz milletimize, bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah bizleri milletimize karşı utandırmasın” diye konuştu.

Güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz

“Milletimizi ilk önce, bu ucube sistemden kurtulacağız. Bu kadar basit” diyerek konuşmasını sürdüren Akşener sözlerini şöyle tamamladı: “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile; yolsuzluğa da yoksulluğa da yasaklara da son vereceğiz. Haksızlığa da hukuksuzluğa da adaletsizliğe de dur diyeceğiz. Keyfiliği de liyakatsizliği de torpilli mülâkatları da tarihe gömeceğiz. Milletimizin huzur ve refahı, gençlerimizin gelecek umudu için; zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye için; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i el ele, omuz omuza, milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın.”