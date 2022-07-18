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19 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

128 milyar dolar ne için kullanıldı?

18 Temmuz 2022, Pazartesi 17:00
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’u anma programındaki “dış mihrakların ekonomik saldırıları” sözlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Çıray, “128 milyar dolar söz konusu ekonomik saldırıları geri püskürtmek için mi kullanılmıştır? Eğer öyleyse bu saldırıları ve 128 milyar doların saldırılara karşı kullanıldığı tarihleri ve verileri açıklar mısınız?” dedi.

Ankara - anka

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