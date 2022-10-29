13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın adayı olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demre Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kekova Festivali ile belediyenin toplu açılış törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demre Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kekova Festivali ile belediyenin toplu açılış törenine katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Akşener, şunları söyledi: “Eğer çalmazsınız, çaldırmazsanız, adam kayırmazsanız, yandaş kayırmazsanız, israf etmezseniz; 5 maaş, 15 maaş alan danışmanlar atamazsanız demek ki sizin verginizle size hizmet edilebilirmiş. Demek ki Türkiye’nin kaynakları; Antalya’nın, Demre’nin kaynakları hizmet etmeye yetermiş. Demek ki bundan sonra bize çok büyük bir iş düşüyor. Nasıl el ele tutuştuk Antalya Büyükşehir alındıysa, nasıl el ele tutuştuk Demre, Elmalı alındıysa, nasıl 11 büyükşehir alındıysa şimdi de el ele tutuşacağız. Sizi mahcup etmeyeceğiz inşallah. İnançla söylüyorum; 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın gösterdiği aday olacak inşallah.” Antalya - Anka

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