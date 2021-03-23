130 milyarı sorduğu için mi alındı?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Aksaray’da partisinin 1. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde konuştu.

Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasına değinen Babacan, “Bir rivayet vardır ki; bu ayrılan Merkez Bankası Başkanımız, gece görevden alınan demiş ki; ‘Şuna bir bakın ne oldu?’ diye. Devlet geleneğinden gelen, devletin sahip olduğu her şeyin aslında millete ait olduğunu bilen değerli bürokratlarımızda bu kaygı vardır hep. ‘Bu 130 milyar dolar yok, ama nereye gitmiş’ diye. Ve bununla ilgili yapılan bir çalışma neticesinde de bu kararın alınması ile ilgili bir rivayet var. Doğru yanlış bilmeyiz. Ama doğruysa da ben şaşırmam” diye konuştu.