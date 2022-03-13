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13 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

14 AKP’li vekil 6 aydır Erdoğan’ı bekliyor

13 Mart 2022, Pazar 17:00
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütme tamamen Meclis dışına çıkınca bu durum AKP’li milletvekillerinden de çok sayıda şikâyet gelmesine neden oldu.

Meclis’te “nöbetçi bakan” uygulaması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gruplar halinde milletvekilleri ile bir araya geldi. Ancak bu buluşmalar da milletvekillerinin seçim bölgelerine yönelik taleplerini dile getirdiği toplantılara dönüştü. Parti politikalarını tartışmak, çeşitli önerilerde ya da uyarılarda bulunmak isteyen milletvekilleri bu kalabalık toplantılarda görüşlerini paylaşamadı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, siyasi değerlendirmelerini aktarmak, tespit ettikleri eksiklikleri iletmek, yanlış gittiği düşünülen işlerin düzeltilmesi için önerilerde bulunmak isteyen vekiller bu kez ayrı randevular talep etmeye başladı. İddiaya göre AKP’li 14 milletvekilinin talep ettiği bir randevuya 6 aydır cevap gelmedi.

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