14 Mayıs Türkiye’nin bayramı olacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Mayıs’ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimi için tüm yurttaşlara oy kullanma çağrısı yaparak, “Gönül rahatlığıyla oylarınızı kullanacaksınız.

Kurduğumuz sandık güvenliği kadrosu da sabaha kadar bu oyları koruyacak. Kimsenin şüphesi olmasın. İnanın, 14 Mayıs, hepimizin bayramı olacak, Türkiye’nin bayramı olacak” dedi. Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde geçen çarşamba günü düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasından kesitler içeren bir videoda, “Bakın, buraya yazıyorum; 85 milyonun endişe ile bakan gözleri, 14 Mayıs gecesi umutla dolacak. Endişeye mahal yok. Önümüze hangi engeli koyarlarsa koysunlar, fark etmez. Hepsini aşacağız. Hakem taraf mı tutuyor? Biz büyük takımız. Hakemi de yeneceğiz. Tam bu noktada tüm dostlarımıza buradan çağrı yapmak istiyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın kardeşlerim, asla. Sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Bu ülkenin kaderi hepimizin elinde. Milletin iradesinin, gücünün önünde hiçbir kuvvet duramaz. Allah, doğrunun yardımcısıdır. Dosdoğru çalışacağız ve her türlü hedefimize hep beraber ulaşacağız ve Türkiye olarak başaracağız inşallah” ifadelerini kullandı. Ankara - anka

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