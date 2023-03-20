14 Mayıs zaferimiz herkese umut olacak

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde” konuştu.

Babacan, “Bugün ülkemizde de otokrat yönetimine karşı bir haysiyet mücadelesi var. Kurumların yok edildiği, kuralların tanınmadığı, hukuk devletinin ayaklar altına alındığı bir yönetime karşı geniş mahallelerin ortak bir mücadelesi var şu anda ve bu mücadele şu anda bu salonda ve bu mücadele şu anda Millet İttifakı çatısı altında yürüyen bir mücadele… İşte bizler bu demokrasi feryadının sesiyiz. Altı tane birbirinden çok farklı parti, ilk önce Türkiye’nin yarınlarında, demokrasi için, parlamenter sistem için buluştu, bir araya geldi. Anayasa çalışmamızı bitirdik. Millet İttifakı olarak yapacağız ve 14 Mayıs’ta kazanacağımız zafer Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da ve Amerika’da demokrasi mücadelesi verenler için umut olacak. Türkiye başardıysa biz de başarırız diyecekler” diye konuştu.

İzmir - Anka