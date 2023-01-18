20 yıldır kuraklığa karşı hiç adım atmadılar

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AKP’nin iktidarda olduğu 20 yıldır kuraklığı önlemeye yönelik hiçbir adım atmadığını öne sürdü.

Mevsimler kaymaya başladı

Kış böyle geçerse...

Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de ciddi bir kuraklık yaşandığına dikkati çekti. Meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönüştüğünü belirten Sarıbal, ülkedeki yağış miktarının geçen yıla göre yüzde 50 azaldığını söyledi. Bu kuraklığın büyük bir risk ve tehlike oluşturduğunu dile getiren Sarıbal, “AK Parti 20 yıldır kuraklığı önlemeye yönelik hiçbir adım atmamıştır. Sadece seyretmiş ve günübirlik politikalarla günü geçirmeye çalışmıştır. Ormanlar ve meralar çoğaltılamadığı; sanayinin atıkları doğru çözülmediği için bunlar yaşanıyor. Türkiye çok büyük bir iklim felaketiyle karşı karşıyadır. Umarım şubat, mart ve nisan ayları bol yağışlı geçer ve biz bu konuyu konuşmayız. Aksi takdirde başta içme suyu olmak üzere çok önemli sorunlar bizi bekliyor.” diye konuştu.