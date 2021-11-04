20 yılın hikâyesi rantlar hikâyesi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Şener, “Bir ülkede sistem çalışmaya, üretmeye prim veriyorsa ekonomi de güzel olur, küresel rekabette de yerini alırsınız. Üretene, çalışana değer vermezse sistem, o ülkenin geleceği karanlıktır. Bakıyorum, Türkiye rant düzenine dönüşmüş. Öyle rantlar var ki… Siyasetle dirsek temasına geçtiğin zaman bir arsa kapatıyorsun; bir liraya aldığın, çıkıyor bin liraya. Diğer taraftar bir mal üretmeye çalışıyor girişimci, ne kazanıyor? Yüzde 20, bilemedin yüzde 50. Bu 20 yılın hikayesi rantlar hikayesidir” diye konuştu. Ankara - Anka

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