200 TL 123 dolardı, 11’e düştü

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep, Gebze ve Yozgat’tan sonra dördüncü mitingini Siirt’te yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydan’ında vatandaşlara hitap eden Babacan, siyasetten ekonomiye kadar birçok konuda konuştu. Bir ara elindeki 200 lirayı gösteren Babacan, “Merkez Bankası, bu 200 lirayı 2009 yılında bastı; 2009’da 123 dolar ediyordu, bugün 11 dolar. Aradaki fark 112 dolar. Herkesin cebindeki 200 liradan bu 112 dolar nereye gitti diye soruyorum? Kim aldı diye soruyorum? Beştepe; Siirt soruyor… Şu fakirleşmeye bakın, paramızın erime hızına bir bakın. Bu millet sabahtan akşama kadar boşuna mı çalışıyor? Kur korumalı mevduat diye bir şey çıktı. Erdoğan, ‘Bankada parası olanlar mağdur oluyor, onların mağduriyetini gidermek için bunu yapıyoruz’ dedi. Şu kafaya bakın. Bankada zaten parası olanların parasını dövize endeksleyen Beştepe’ye soruyorum. Son 3-4 yıldır Türkiye’de çok büyük bir servet transferi yaşanıyor, yoksuldan zengine servet transferi. Sosyal devlet böyle mi olur? Emekli maaşını da asgari ücreti de çiftçimizin gelirini de dövize endeksle bakalım.” dedi.

MADEM KERAMET İMZADA, ATIN DA ŞU ENFLASYON DÜŞÜVERSİN

Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini eleştirmesine cevap verirken, “Geçen Siirt’te geldiğinde Sayın Erdoğan benim için, ‘Yahu sen ne yaptın, imzayı ben attım’ diyor. Ne zaman konuşsa öfke, hakaret. Kaybediyor. Burada bana ve arkadaşlarıma yönelttiği hakaretleri sizin vicdanınıza da havale ediyorum. Tam 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Seçime kadar tek yetkili siz değil misiniz? Madem keramet imzada, şöyle bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin diyorum. Yapamaz. Ağzıyla kuş tutsa yapamaz. Her gün hukuku, adaleti çiğneyip ekonomiyi düzelteceğini sanıyor. Bugünleri sadece kötü bir rüya olarak hatırlayacağız. Cebimizdeki paranın değerini koruyacağız.” diye konuştu.

Siirt - anka