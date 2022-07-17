2018’de sordu, cevap 2022’de geldi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kahvenin kavrulması sırasında ortaya çıkan kimyasalların kanserojen olduğu yönündeki iddiaları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer’in 24 temmuz 2018’de, cevaplanması için Sağlık Bakanlığına gönderdiği soru önergesinin cevabı tam 4 yıl sonra 22 haziran 2022 yılında gönderildi. Anayasanın 98’inci maddesinde belirtildiği üzere en geç 15 gün içinde cevaplanması gereken soru önergesi tam 4 yılda cevaplanarak TBMM tarihine geçti. Gürer’in önergesine cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanserin insanlar için kanser yapmayan maddeler grubuna dahil edildiğini, Bakanlıklarının kahvenin kavrulması sırasında ortaya çıkan kimyasalların kanser yapıp yapmadığına dair bir çalışmasının olmadığını belirtti. Recep Gören - Ankara

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