CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’ne ilişkin, “2019’da ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesi’ dediler. Bugün ‘5 yılda 500 bin yeni sosyal konut projesi’ diyorlar. Yapılacak evlerin sayısı bile aynı. Tek fark evlerin taksit tutarı. Peki, 2019’da açıkladıkları proje nerede?” dedi.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, son bir yılda üretici enflasyonunun yüzde 144 olduğunu, tüm yatırım araçlarının getirisinin enflasyonun altında kaldığını savundu. Bankaların kârının son bir yılda beşe katlandığını, geçen yıl temmuzda 40 milyar lira olan karın, bu yıl 208 milyar liraya çıktığını öne süren Öztrak, hükümetin bu yılın 8 aylık döneminde, bütçeden 174 milyar lira faiz ödemesi yaptığını, Kur Korumalı Mevduat için milletin hazinesinden ödenen faizin ise 76 milyar lira olduğunu iddia etti. Borsadaki yükselişi eleştiren Öztrak, özellikle bazı kamu bankalarının hisselerinin fiyatlarındaki dalgalanmaları “anormal ötesi” olarak tanımladı. AA

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