2020 yılı bütçesi revize edilsin

Korona virüsü salgını sürecinde yaşanan ekonomik kayıpların giderilmesini talep eden muhalefet arka arkaya yaptıkları açıklamalar ve kanun teklifleriyle Meclis’in açılmasını ve 2020 yılı bütçesinin revize edilmesini istedi.

Gazeteduvar’ın haberine göre, salgın sürecinde temel ihtiyaçların karşılanamadığını belirterek 2020 bütçesindeki harcama tercihlerinin değiştirilmesi gerektiğini ifade eden muhalefete göre kaynakların yeniden ele alınması gerekiyor. Bütçenin yeniden yapılanması gerektiğini belirten CHP’li Selin Sayek Böke, “Bu iktidar ne afetlere ne de doğal yıkımlara karşı halkı koruyan bir zihniyet ve siyasi tercihe sahip değil” ifadelerini kullanırken, HDP’li Garo Paylan ise, “Korona virüsü gündeminde bu bütçenin ne kadar halktan uzak olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

O ZAMAN KORONA YOKTU

Üç yıllık yeni bir ekonomik program yapılmasını ve 11’inci Kalkınma Planı’nın revize edilmesi gerektiğini belirten İYİ Parti’li İsmail Tatlıoğlu ise, “Bu bütçeyle yürünmez. Mutlaka bu bütçe revize edilmeli” dedi. 2020 bütçesinin hazırlandığı sırada ülke gündeminde bugünkü sağlık sorununun olmadığını belirten TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise, “Bugün olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız ve önemli bir harcama kalemi ortaya çıktı. Hükümet tercihlerini değiştirerek bunu tekrardan yapılandırabilir. Mevcut bütçeyi getirip revize edebilir, kalemlerin yerini değiştirebilir” dedi.