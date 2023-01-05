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5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

'2023 seçim tarihini biraz öne çekebiliriz'

05 Ocak 2023, Perşembe 15:28
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(AK Parti teşkilatına) Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Zelenskiy ile görüşmem olacak. Putin'le yaptığımız görüşme ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak zemine nasıl oturtabiliriz bunları görüşeceğiz." diye konuştu.

"Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

AA

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