İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir, “Yaklaşık 22 bin sandıkta şüphe var. Şu anda muhalefetin, özellikle CHP’nin üstüne düşen şey bu 22 bin sandığa hakim olmak” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir, yaptığı çalışmada Erdoğan’ın aldığı oyların yüzde 3’ünün normal görünmediğini ifade etti. Konuya ilişkin pek çok teknik analiz yaptıklarını belirten Aydemir, “Çalışmada çarpıcı örnekler de verdim. Harran’da partilerin oylarına bakıyorsunuz, yüzde 100 MHP çıkıyor. Bu açıklanabilir mi? Böyle oyları topladığınızda MHP’nin oyu 0,66 fazla çıkıyor. Hesapladığımız metotlarla Erdoğan’ın aldığı oyların yüzde 3’ünü de açıklayamıyoruz, şüpheli görünüyor” dedi.

Sandıklara hakim olunmalı

İkinci tur seçimlerinde sandıklara hakim olmanın daha kolay olduğunu belirten Aydemir, “Yaklaşık 22 bin sandıkta şüphe var. Şu anda muhalefetin, özellikle CHP’nin üstüne düşen şey bu 22 bin sandığa hakim olmak. Her sandıkta ne olduğu belli artık. Bu sandıklara hakim olunacak ve gerekli görevlendirmeler yapılacak. Özellikle avukatların gitmesi lazım” yorumunu yaptı. Sandıklara hakim olunmadığı takdirde seçimin kazanılamayacağını ifade eden Aydemir, Ankara’nın Batıkent ilçesinde Muharrem İnce damgalı bir oy pusulasının seçmene verildiğini söyledi.

Bu mümkün mü?

Artı Gerçek’in haberine göre Aydemir, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde Yeşil Sol Parti’nin oylarının MHP’ye yazılmasının bölgedeki sandık güvenliği zafiyetinin bir işareti olduğunu ifade etti. Vatandaşların sandığa gitmekten çekinmesinin veya korkmasının bu tür sonuçlara sebep olduğunu vurgulayan Aydemir, “Mardin Nusaybin’de bir sandıkta MHP’nin oyu yüzde 85. Bu mümkün mü? Harran’da MHP’nin oyu yüzde 100. Orada hiç mi CHP’den sandık görevlisi yoktu, Yeşil Sol’dan sandık görevlisi yoktu? O bölgede jandarmalar eşliğinde oy kullandırılmasının yansıması bu sandıklar işte. Jandarmanın ne işi var sandık başında?” diye konuştu.

Seçim adil değildi

Aydemir, 14 Mayıs seçimlerinin adil olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Muhalefetin ve vatandaşların üstüne düşen şey, sandıklara sahip çıkmaktır. Herkes oy kullandığı sandığa sahip çıkarsa bir şey olmaz. Vatandaşların sandıklar açıldığında gözlem yapmak kanuni hakları. Her vatandaş o sandıktaki tutanakların fotoğrafını resmini alabilir.” 10 bin 7 yüz 85 sandıkta MHP’nin oy oranı ildeki ortalama oy oranının 10 puan veya daha fazla üstünde. Bu sandıklar toplam sandıkların yüzde 5,6’sı ve bu sandıklardaki seçmen toplam seçmenin yüzde 4,18’i. Aydemir’in analizine göre bu şüpheli oylar MHP’nin oyunu yüzde 0,66 arttırıyor.

YSP’nin oyları MHP’ye kaydırılmış

Aydemir’in analizlerine göre Şırnak ve Mardin’de Yeşil Sol Parti’nin oylarının MHP’ye kaydırıldığı görülüyor. 1644 sandıkta ise Kılıçdaroğlu’nun oy oranı CHP’nin oy oranından 1 puan ya da daha fazla düşük. 4 bin 3 yüz 18 sandıkta ise Kılıçdaroğlu’nun oy oranı CHP ve İYİP’in aldığı oy oranlarından 5 puan ya da daha fazla düşük. Ayrıca 8 bin 4 yüz 69 sandıkta da Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy oranının CHP, İYİP, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın aldığı oy oranından 5 puan ya da daha fazla düşük.

Haber Merkezi