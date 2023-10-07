226 milyar dolar daha satıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Merkez Bankası tam bağımsız ve tam şeffaf olmadan düzelme mümkün değil. Seçimden sonra tam 40 milyar dolar arka kapıdan satıldı. 128 milyar dolar diyoruz ya, üstüne 226 milyar daha satıldı, toplam rakam 354 milyar dolar. Bugünkü 27,5 liralık kur acaba piyasa dengesiyle mi oluşuyor yoksa Merkez Bankası bankalara 3 milyar dolar verip mi bu seviyede tutuyor? Bunlar bilinmiyor. Böyle giderse bu arkadaşlar git gide bataklığa gömülür.” dedi.

İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, gazetecilerin sorularına cevap verdi. “Sayın Erdoğan işin başında olduğu sürece bu meselenin düzelmesi imkânsız” diyen Babacan, “Herkesin metal yorgunluğu oluyor, herkes değişiyor ama bir kişi nasıl oluyorsa hiç yorulmuyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan işin başında olduğu sürece bu meselenin düzelmesi imkânsız. Dünyada da liderin bu noktalara geldikten sonra düzeldiğine dair örnek yok.” ifadeslerini kullandı. İstanbul - Musa Aydın

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