23 Haziran’dan ders almayan, ülkeyi yönetemez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “23 Haziran Demokrasi Şöleni” faaliyetinde, “Bu millet, 23 Haziran’da gücünü, kararlılığını ve iradesini göstermiştir. İşte bunun için 23 Haziran tarihi, İstanbul’da Demokrasi Şenliği’nin tarihidir. 23 Haziran 2019’da olan bitenlerden ders çıkarmadan, bırakın bu ülkeyi, tek bir kenti, tek bir mahalleyi ve tek bir sokağı bile yönetemezsiniz” dedi.

İmamoğlu, “23 Haziran, bu ülkenin gerçek sahibi olarak sizlerin, bu ülkenin istisnasız tüm yöneticilerine verdiğiniz çok anlamlı bir ders, çok önemli bir ihtardır. 23 Haziran, bu milletin ‘Artık yeter’ dediği bir tarihtir. 23 Haziran, bu milletin yalana ve talana karşı dur dediği bir tarihtir. 23 Haziran, bu milletin gerçekleri gördüğü ve harekete geçtiği bir tarihtir. 23 Haziran, bu milletin iyi yaşama iradesinin şekillendiği bir tarihtir” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.