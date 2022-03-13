27 Mart’ta yine buluşacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için altı siyasî parti genel başkanının imzaladığı mutabakat metni ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak Davutoğlu şunları söyledi: “Mesele kişi değil, sistem meselesi. Biz tek başına bir kişiye veya onun basiretine güvenerek yol alamayız. Sistem sağlam bir zemine oturmadıkça iyi kurgulanmamışsa siyasî şartların kişileri nasıl etkileyeceğini kötü örnekleriyle gördük. Bu bir iş birliği, birliktelik. (...) Tüm liderler kanaatlerini belirtecek, daha geniş tabanlı işbirliği imkanlarını arttıracağız. 27 Mart’ta yeniden bir araya geleceğiz. Önemli olan iyi niyet, şahsî planlamalarımızın ülke vizyonunun önüne geçmemesi. Bizleri memnun eden liderler arasında karşılıklı güvene dayalı bir psikolojinin oluşması önemli.”

İzmir - Anka