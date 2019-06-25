27 milyar borçla devralacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı’na ikinci kez seçilen Ekrem İmamoğlu İBB’yi yaklaşık 27 milyar lira mali borçla devralacak.

İstanbul seçimiyle birlikte gözler tekrar İBB’nin bütçesindeki kara tabloya çevrildi. Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, İBB CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı tarafından hazırlanan, İBB Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2018 yılı rapor şerhinde, belediyenin 2018 yılı gelir bütçesi 18 milyar 424 milyon 947 bin lira, gider bütçesi de 22 milyar 148 milyon 25 bin lira olarak kayıtlara geçti. İBB’nin 2018 yılı bütçe açığı ise 3 milyar 723 milyon 77 bin 536 TL. İBB’nin borçlarına ödediği faizin de ekonomik krizle birlikte rekor bir artış gösterdiği belirtildi. 2014 yılında 128 milyon 178 bin lira faiz ödeyen İBB, 2017’de 173 milyon 608 bin lira faiz ödemesi yaptı. 2018 yılında İBB’nin faiz giderleri bir önceki yıla göre 2.5 kat artış göstererek 436 milyon 609 bin liraya ulaştı. İBB’nin 2019 yılında ise 1 milyar 114 milyon 507 bin TL borç faizi ödeyeceği tahmin ediliyor.