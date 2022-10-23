28 milyar doların kaynağı açıklanmalı

İYİ Parti’li Aytun Çıray, ‘net hata ve noksan’ kaleminde görünen ve bu yılın ilk sekiz ayında 28 milyar doları aşan kaynağı belirsiz para girişini Meclis gündemine taşırken, “Söz konusu döviz girişinin kaynağı derhal kamuoyuna açıklanmalıdır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, ‘net hata ve noksan’ kaleminde görünen ve bu yılın ilk sekiz ayında 28 milyar doları aşan kaynağı belirsiz para girişini Meclis gündemine taşıdı. Çıray, “Oluşan cari açığın büyük bir bölümünün ‘net hata noksan’ kalemindeki kaynağı belli olmayan döviz girişi ile finanse edildiği ileri sürülüyor. Söz konusu döviz girişinin kaynağı derhal kamuoyuna açıklanmalıdır” dedi. Çıray, ‘net hata ve noksan’ kaleminde görünen ve bu yılın ilk sekiz ayında 28 milyar doları aşan kaynağı belirsiz para girişiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Çıray, konuya ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

KARANLIK BİR EKONOMİ YÖNETİMİ

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesine göre, cari açık bu ayda 3 milyar 112 milyon ABD dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 40 milyar 889 milyon dolara çıktı. Resmi kaynaklardan gördüğümüz bu rakamlar, Türkiye’nin nasıl karanlık bir ekonomi yönetimine maruz kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Cari açık 40 milyar doların üzerine çıkarken ödemeler dengesindeki ‘net hata ve noksan’ kalemi ise 18 aydır düzenli olarak artmış ve rekor kırarak 28 milyar doları geçmiş. Ödemeler dengesinde artı işaretli net hata ve noksan kaleminin hiç görülmemiş bir biçimde yüksek miktarda olmasının, ciddi ve başarılı ekonomistler, ancak yurt dışından kayıt dışı bir döviz girişi sağlanmasıyla olabileceğini söylüyor. Çünkü miktar o kadar yüksek ki basit hata veya eksikliklerden kaynaklanması olanaksız. Oluşan cari açığın büyük bir bölümünün ise net hata noksan kalemindeki kaynağı belli olmayan döviz girişi ile finanse edildiği ileri sürülüyor. Söz konusu döviz girişinin kaynağı derhal kamuoyuna açıklanmalıdır.” Çıray, dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler, enerji sorunları, savaş gibi uluslararası etkileri olan bir dönemden geçerken hiçbir ülkenin başka bir ülkeye babasının hayrına para vermesinin düşünülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Ankara - anka