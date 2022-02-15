28 Şubat çok iyi tevafuk olmuş

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Tatlıoğlu, altı siyasî partinin parlamenter sistem ile ilgili çalışmasının 28 Şubat’ta açıklanacak olması ile ilgili soruya, şu cevabı verdi: “28 Şubat, bir vesayet sürecinin adıdır. Bugün 28 Şubat’ı da aşan bir vesayet vardır. Parlamentoda gördük ki siyasî sıfatı olmayan bakanların bile milletvekillerine hakaret ettiği, parlamentoda iktidar partisi milletvekillerini bile aşağılayan bir üslûba sahip bir iktidar dilini gördük. O nedenle 28 Şubat 1997’yi aşan bir dönem içindeyiz. Parlamenter sistim, Türkiye’de millî iradenin ağırlık merkezini saraydan parlamentoya alma amacı gütmektedir. Hukukun üstünlüğünü tesis etmek, adalet ve liyakati tesis etmek amaçlıdır. Bugünkü vesayeti kaldırmayı hedeflemektedir. Onun için çok anlamlı bir gündür. Çok iyi bir tevafuk olmuş.”

Ankara - Anka