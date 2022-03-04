28 Şubat iktidarınızda yaşıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Babacan, il kongrelerinde yaptığı konuşmaların görüntülerinden oluşturduğu videoyu şu notla paylaştı: “Sayın Erdoğan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmamıza “28 Şubat ittifakı” demiş. Sayın Erdoğan; biraz yavaş olun ve unutmayın: 28 Şubat; sağınıza aldığınız krizlerin ortağı Bahçeli ve solunuzdaki küçüğün de küçüğü Perinçek ile sizin iktidarınızda yaşıyor.” Ankara - Anka

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