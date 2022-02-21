28 Şubat’ın tekrarına izin vermeyiz

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu partisinin ‘Gelecek Buluşmaları Yıllık Değerlendirme Kampı Açılışı’nda konuştu.

Independent Türkçe’nin haberine göre Davutoğlu, 6 liderin buluşmasına yönelik Erdoğan ve Bahçeli’den gelen eleştirilere cevap verirken, bir dönem köşe yazdığı Yeni Şafak gazetesine isim vermeden “Utanın. Bir gün yüzümüze bakacaksınız” diyerek tepki gösterdi. Kurdukları masanın Erdoğan ve Bahçeli de dahil olmak üzere herkese açık olduğunu ve iktidarın da bundan rahatsızlık duyduğunu savunan Davutoğlu, bir başka kesimin ise iktidarın yaptıkları yüzünden tüm dini ve milli değerlere karşı çıktıklarını belierterek,”Bunlar, başörtü yasağını isteyenler. Bu can bu tendeyken ve Gelecek Parti kadroları buradayken, 28 Şubat’ın tekrar yaşanmasına izin vermeyiz” diye konuştu.

Haber Merkezi