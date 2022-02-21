"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

28 Şubat’ın tekrarına izin vermeyiz

21 Şubat 2022, Pazartesi
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu partisinin ‘Gelecek Buluşmaları Yıllık Değerlendirme Kampı Açılışı’nda konuştu.

Independent Türkçe’nin haberine göre Davutoğlu, 6 liderin buluşmasına yönelik Erdoğan ve Bahçeli’den gelen eleştirilere cevap verirken, bir dönem köşe yazdığı Yeni Şafak gazetesine isim vermeden “Utanın. Bir gün yüzümüze bakacaksınız” diyerek tepki gösterdi. Kurdukları masanın Erdoğan ve Bahçeli de dahil olmak üzere herkese açık olduğunu ve iktidarın da bundan rahatsızlık duyduğunu savunan Davutoğlu, bir başka kesimin ise iktidarın yaptıkları yüzünden tüm dini ve milli değerlere karşı çıktıklarını belierterek,”Bunlar, başörtü yasağını isteyenler. Bu can bu tendeyken ve Gelecek Parti kadroları buradayken, 28 Şubat’ın tekrar yaşanmasına izin vermeyiz” diye konuştu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Gençler: Basın özgür değil

    Demokrasi ve hukuk ortak paydasında buluştuk

    Vatandas borcunu ödeyemiyor

    Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü

    "Rus birliklerinin sayılarında azalma görmüyoruz"

    KHK’lılardan ziyaret

    AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplandı

    53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

    Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı olabilir

    53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

    "Biden, işgal olmazsa Putin'le buluşacak"

    53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

    ‘Türkiye gazeteciler için güvenli bir ülke değil’

    Bir tabutta tahliye daha

    28 Şubat’ın tekrarına izin vermeyiz

    111 işçi öldü

    Denizin dibinde katliam yaşanmış gibi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (1)
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Kötü gidişatı biz de biliyoruz…”
    Osman ZENGİN

    Kutlular Ağabeyin olmadığı ilk kutlama
    Şükrü BULUT

    Zülfikarlarımızı kuşandık mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    53. yıla girerken
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’un naşir-i efkârı olmanın zorluğu
    Faruk ÇAKIR

    İşte Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.