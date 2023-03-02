28 Şubat’ın ürünleri iktidarda, mağdurları Millet İttifakı’nda

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “28 Şubat’ın tüm gerçek mağdurları Millet İttifakı içinde! Ürünü olanlar iktidarda! 28 Şubat’ın ruhu AKP ve Sayın Erdoğan’ın şahsında yaşıyor” dedi.

“Depremin siyasi ayağı”nı ortaya çıkartmak zorundayız!” diyen Gültekin Uysal, “Kimse ‘kader’ diyerek geçiştiremez! Organize bir suç şebekesi haline gelmiş bir siyasi yapı var. Bunlardan hesap sormayalım da madalya mı takalım? Kendi yanlışını kapatmak için daha büyük yanlışlar yapan bir iktidar var. Deprem uzmanları uyarıyor; hala sarsıntılar devam ederken hesapsızca, ciddiyetsizlikle adım atılamaz!” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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