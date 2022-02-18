28 Şubat zihniyetini AKP ve MHP temsil ediyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 6 muhalefet partisinin açıklama yapacağı günün 28 Şubat’a denk gelmesiyle ilgili olarak, “ktidarın bu sebepten şikâyetçi olması çok normal. Çünkü 28 Şubat zihniyetini, uygulamalarını bugün AK Parti ile MHP temsil ediyor. 28 Şubat bizim için güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtım günüdür” dedi.

Yeneroğlu, Türkiye’nin yarınını inşa için bir araya gelerek istişare ve uzlaşı kültürüne tarihi bir örnek olmalarının, hükümet ortaklarını rahatsız ettiğini savunarak, “Milletimizin tamamını, tüm renklerini kucaklayan bir anlayışın benimsendiğini, 28 Şubat’ta güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni paylaşıldığında herkes görecek. O masa, herkesin mutabakat içinde hareket ettiği bir masadır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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