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23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

28 Şubat zulmünü, ürünü devam ettiriyor

23 Şubat 2022, Çarşamba 00:08
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6 partinin bir araya geldiği toplantıya atıfta bulunarak, “O masada, 28 Şubat sürecinin gerçek mağdurları var. 28 Şubat’ın ürünü, çocukları o zulmü devam ettiriyorlar” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, altı partinin bir araya gelmesinin temel sebebinin Türkiye’nin küme düşmesi olduğunu belirterek, “28 Şubat’ta tarihi çok özellikli bir anlam yüklemeye gerek yok. Açıklamayı geciktirmemek için bu tarih (28 Şubat) belirlendi. O masada, 28 Şubat sürecinin gerçek mağdurları var 28 Şubat’ın ürünü, çocukları o zulmü devam ettiriyorlar” dedi. Türkiye’nin demokratikleşme ihtiyaçlarından daha çok Sayın Erdoğan’ın öncelikleri ile hareket edildiğini ifade eden Uysal, “Altı partinin bir araya gelmesinin temel sebebi ülkenin bu küme düşüşü! Ortak paydaları daha da genişletmek gayretimiz var. Ülkenin ortak değerlerini rekabet unsuru haline getirmeye çalışıyorlar. Tezini ifade etmek değil karşılıkları kaşımak stratejisini işletiyorlar” diye konuştu.

12 ŞUBAT MASASI KLAVUZUMUZDUR 

Altı siyasî partinin 12 Şubat’ta yaptığı açıklamanın bundan sonrası için bir kılavuz olduğunu ifade eden Uysal, “28 Şubat’ta Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili bir beyanat yapılacak! Türkiye’nin önündeki seçim aslında bir referandum! İki seçenek var; Biri keyfi rejim, diğeri ise herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye. Daha iyisi olsun mu olmasın mı seçimi!” dedi. Millî irade diyenlerin, millî iradenin denetlemesini engellediğini dile getiren Uysal şunları söyledi: “Bakanlıkları açıyorlar ‘reform’ kapatıyorlar ‘reform’ birleştiriyorlar reform. 80 yıllık devletimize, cumhuriyetimize devri sabık muamelesinde bulunanlara hukuku işleterek hesabını sormak durumundayız. Bu birliktelikler artimetik toplam değildir; bir manadır!”

DP BÜYÜK KONGRESİ 6 MART’TA

Demokrat Parti’nin 6 Mart’a büyük kongresini de hazırlatan Uysal, “Farklı düşünceler, farklı fikirler varsa partimizin 6 Mart’ta Büyük Kongresi var. İktidarın temel bir tercihi var; en küçük bir siyasî yapı toparlanma eşiğine, büyüme eşiğine geldiğinde müdahale! Biz, merkez sağın müseccel markasıyız!” dedi.

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