28 Şubatçıların açtığı yaraları saracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat mağdurları ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada “28 Şubat mağdurları ile barışmak zorundayız, barışacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helâlleşeceğiz. Roboski ile helâlleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helâlleşeceğiz. Diyarbakır Hapishanesi mağdurları ile helâlleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helâlleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helâlleşeceğiz. Bir solcu, bir ülkücü diyerek katlettikleri gençlerimizin aileleriyle de helâlleşeceğiz. Yaralarımızı sarmamız gerekiyor. Çünkü yaralar hâlâ açık. Açık yaralar hepimizi fakir kılıyor. Bu ülkede yaşananlarla yüzleşmek; barışabilmek, yolumuza devam edebilmek demektir. Ahdim var bu ülkeyi barıştıracağım” dedi. Ankara - Anka

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