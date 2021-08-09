30 milyon dolarlık hibe yandaşa mı gitti?

Orman yangınları gündemdeyken Somali’ye 301 milyon dolarlık hibe yapılacağının duyurulmasına tepkiler dinmiyor.

İYİ Parti Milletvekili Çıray, konuyu Meclis’e taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Çıray, “30 milyon doların Somali’de liman işleten yandaş firma ya da firmalara yapılacağı doğru mudur? Söz konusu limanları işleten firmalar kimlere aittir? Söz konusu limandan İsrail’e petrol taşındığı doğru mudur? Bu limanlarda başka hangi ülkelerle ne gibi ticaretler yapılmaktadır? Ekonomik olarak büyük bir krizin içinden geçen Türkiye’nin bu hibe ile sağladığı millî çıkarı nedir?” sorularını sordu.

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