31 Mart iktidara son uyarıydı

İstanbul Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, 31 Mart seçimleri iktidara son uyarı olduğuna dikkat çekti.

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yıldönümü ancak Türkiye 16 Nisan 2017’den bu yana kurucu ilkelerin uzağında bir sistemle, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’yle yönetiliyor. Sistemin eksiklikleri ve parlamenter sisteme dönüş yollarına dair Diken’e konuşan İstanbul Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, “31 Mart seçimleri iktidara son uyarıydı” dedi.

SEÇMEN DE GÖRÜYOR

Türkiye’nin 150 yıllık parlamento ve temsil tecrübesiyle güçlü demokrasiyi inşa edeceğinin altını çizen İslam, “Siyasî retorik olarak söylemiyorum. Çoğulcu demokrasiyi kuracağımızdan zerre kadar şüphe duymuyorum. Bunun da uzun zaman almayacağı teminatını verebilirim. Gelişmiş ülkelerdeki standartlardan geri kalmayacak demokrasiyi milletimiz sandıkta kuracak. 16 Nisan 2017 referandumundan 2019 Yerel Seçimi’ne dek yaşananlar bunun işaret fişeğiydi. Arkası mutlaka gelecek. Halkımız başlattığı işi yarım bırakmayacak. 31 Mart seçimleri iktidara son uyarıydı. AKP ve siyasî müttefikleri uyarıya kulak vermek yerine üstelik bir de Türkiye’yi düz yoldan çıkartıp bozuk satha sürdü. Bu yolda ilerlemek mümkün değil. Biz siyasetçiler gibi seçmen de bunu görüyor” şeklinde konuştu.