4 milyon EYT’li ne olacak?

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kendilerinin yaptığı araştırmaya göre kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren emekli olacak EYT’li sayısının, 1 milyon 936 bin kişi olduğunu söyledi.

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM’de “EYT”ye ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bekaroğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe kanun teklifi ile 2021 yılı kesin hesabına ilişkin sunumunda Bakan Vedat Bilgin, EYT bekleyen kişi sayısının 1,5 milyon olduğunu söylediğini hatırlattı.

Bekaroğlu, “Sosyal Güvenlik Bakanı’nın ısrarla tekrarladığı bir büyük yalanı konuşmak üzere buraya geldim. Yıllardan beri bugüne gelen bir EYT meselesi var. İşe girdi 97, 98’de. İşte 25 sene çalışacağım, 5 bin iş günümü dolduracağım, ona göre emekli olacağım diye. Ona göre plan yaptı. TBMM bir kanun çıkardı; hak, hukuk var mı bakmadı. Bu insanlar mağdur oldu; işsiz kaldı, aç kaldı, doktorsuz kaldı. Yıllardan beri direniyorlar, örgütleniyorlar. Bugüne geldi. Ve bunlar dediler ki ‘Biz bu EYT meselesini hallediyoruz kalıcı olarak.’ 20 yıldır niye halletmiyorsunuz diye sormuyoruz. Halledin yeter ki” dedi.

Aradınız, sordunuz mu?

“Sayın Bakan bugün geldi; bugüne kadar hiç böyle bir rakam vermemişti” diyen Bekaroğlu, “Dedi ki ‘aralık ayında bütçeden hemen sonra gelecek, çıkaracağız.’ Meclis’e gelecek demek istiyor. Geliyor bakan, ‘kanun teklifi getiriyorum’ diyor. İlk defa sayı verdi. ‘Biz bu kanunu çıkardığımız andan itibaren 1,5 milyon insan istifade edecek’ dedi. Bugün bütün gazetelerde sabahtan beri ‘1,5 milyon EYT’liye müjde...’ Aradınız, sordunuz mu? EYT ile ilgili bırakın dernekleri, federasyonlar var. Bir sorun ne kadar emekli var? Biz de araştırdık. Bir defa 1,5 milyon değil. Dedik ki 1,9 milyon emekli kanun geçtiğinde emekli olacak. Ama devam eden yıllarda 5,1 milyon insan emekli olacak. Bunu insanlara doğru olarak söyleyin. Böyle mi söyleyeceksiniz, ‘bu kanun yürürlüğe girdiğinde gününü dolduran insanlar yaş sınırına takılmadan emekli olur’ mu? Eğer bunu böyle söyleyecekseniz, sadece o gün gününü dolduranlar emekli olacak. Yani 4 milyon insan bu EYT kanunundan istifade edemeyecek. Bu ise bu çok önemli bir şey bunu söyleyin millete” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka