Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yüzde 50+1 seçim sistemi, ittifak gündemi ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ortak noktalarını ise “Kemal Bey’le ve Meral Hanım’la 4 sözcükte birleşiyoruz: İfade, düşünce, inanç özgürlüğü” şeklinde özetledi. Cumhuriyet’ten Mustafa Balbay’la, partisinin Genel Merkezi’nde görüşen Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının nasıl sonuçlanacağına ilişkin “Benim kestirme konuşmamı bazıları yadırgayabilir, ama ortada devlet bırakmadılar, tarım perişan, asgari ücrette açlık sınırı konuşuluyor. Bu durumda seçmen bir karar verecek. Halk bir arayış içinde, arayan Mevlâ’sını da bulur...” diye cevapladı. Haber Merkezi

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