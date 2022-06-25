6’ı masanın hedefi bir günde hükümet

Demokrat Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA ve Gelecek Partisinin oluşturduğu altılı masa ‘Türkiye siyaset tarihinin en erken ve gönüllü koalisyonu’ olarak adlandırılmaya başlandı. Parti liderleri yakın zamanda ‘bir gün içinde hükümeti kuracak ve atamaları yapacak’ noktaya gelmeyi hedefliyor.

Diken’in haberine göre, şubattan bu yana CHP başta olmak üzere altı partinin başlattığı bürokrat atamaları listeleri şekilleniyor. Listelere son şekli verilmese de altı liderin hedefi kısa süre içinde “İktidarı bugün devralmaya hazırız” mesajını verecek duruma gelinmesi. Bu kapsamda kurulan komisyonlarda yer alan altı partinin kurmayları hem ayrı ayrı hem de iletişime geçerek birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığının kazanılmasıyla 3 No’lu Kararname‘nin 4’üncü maddesi gereğince ‘görev süresi cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyen bürokratlar’ için listeler hazırlanıyor. Partilerin isimler üzerinden ortaklaşmayı hedeflediği ve buradaki en önemli kriterin de ‘liyakat’ olduğu aktarıldı.

‘Seçim akşamı kimin nereye atanacağı belli olacak‘

Altı parti liderinin amacını açıklayan CHP’li bir isim, “Türkiye, tarihinin seçimden önce kurulan ilk ve tek gönüllü koalisyonuna doğru gidiyor. Liderler seçim zamanı geldiğinde ve meydanlara çıktığında ‘Yarın devralmaya hazırız’ mesajı verecek. Seçim akşamı ise kimin nereye atanacağı belli olacak ve restorasyon hızla başlayacak. Tüm bunlar mutabakat altına alınacak ve iktidarın kriz çıkarma hevesi de kaçacak.” dedi.

Haber Merkezi